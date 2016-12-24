Туристы из Москвы приехали на «Зов Торамы»

В конце мая в Саранск приехали туристы из Москвы, чтобы познакомиться с культурой мордовского народа и проехать по национальному туристическому маршруту «Зов Торамы», организатором которого является туристический оператор «Юнион».

Этнический тур познакомил путешественников с культурой, традициями, блюдами, фольклором мордовского народа. Начался он со старинной легенды, которая раскрыла тайну названия. Торама – это музыкальный инструмент, труба, в традиционной культуре эрзя и мокша. Древняя мордва должна была протрубить в тораму, чтобы к ним вернулся князь и защитил их.

«Зов Торамы» рассказал гостям из Москвы о самых знаменательных местах Саранска – площади Тысячелетия, фонтане «Звезда Мордовии», Соборной площади, Кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова.

Следующими точками маршрута, представляющие основные достопримечательности Саранска, стали музей имени С. Д. Эрьзи и Мордовский государственный национальный драматический театр.

Еще больший колорит ждал участников тура во второй день путешествия в селе Подлесная Тавла, где живут народные мастера, которые на глазах из обычного дерева сделают «одно из семи чудес финно-угорского мира».

Не обошлось и без гастрономических «чудес», которым удивлялись туристы на мастер-классе по приготовлению пачат-бургера в ресторане «Мордовское подворье». Завершился двухдневный маршрут посещением стадиона «Мордовия Арена», построенного к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Напомним, решение о присуждении маршруту «Зов Торамы» статуса национального принималось на основе постановления Правительства РФ, которое вышло в ноябре 2021 года. Такой статус присваивают наиболее значимым маршрутам страны. В настоящее время его получил 21 маршрут.

Фото: Андрей Трифонов