12 июня жители Саранска смогут увидеть региональную программу Студвесны «Городские лавочки»

Об этом сообщил на пресс-конференции и. о. ректора МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко. Мероприятие было посвящено итогам Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

«Я очень горжусь ребятами! Вся команда приложила много усилий для успешного выступления на фестивале. Убежден, что программа поставлена на таком высоком уровне, что ее обязательно нужно транслировать жителям нашей республики. Поэтому совместно с министерством спорта и молодежной политики приглашаем всех 12 июня на Советскую площадь Саранска в 14.30, где команда университета покажет программу «Городские лавочки» в рамках Дня города».

По словам куратора поездки, директора Дворца культуры и искусств Натальи Атитановой, МГУ им. Н. П. Огарева с 1996 года принимают участие во Всероссийской студенческой весне. Впервые за всю историю участия команда Мордовии была представлена 50-ю участниками. Огаревцы выступили в театральном, вокальном, танцевальном направлениях, а также в направлении - «Видео», «Графический дизайн», «Журналистика». И впервые наша республика приняла участие в конкурсе региональных программ. В итоге, региональная программа «Городские лавочки» была отмечена специальным дипломом «За яркий дебют».

Интересный факт: почти тридцать лет назад хореографическая работа «Уточки Старых Найман» стала призером фестиваля, а в этом году этот номер, но в новом прочтении был представлен на Студвесне и снова был оценен по достоинству – III место в номинации «Народный танец. (Ансамбль)».