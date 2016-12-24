Сотрудники УФСИН по РМ заняли призовые места на российском Чемпионате ведомства по стрельбе

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Сборная команда УФСИН по РМ приняла участие в российском Чемпионате ведомства по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, который проходил в столице Удмуртской Республики.
За победу в состязании боролись 38 команд, более 200 сильнейших спортсменов из учреждений исправительной системы страны.
Участники соревнований выполняли шесть упражнений по стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова и пистолета Ярыгина. Стрельбы велись с расстояний 25, 45 и 100 метров из трех положений: стоя, с колена и лежа.
Как сообщает пресс-служба ведомства, двое сотрудников УФСИН по РМ стали призерами Чемпионата. Кирилл Виноградов занял 2 место в личном первенстве среди мужчин в упражнении по стрельбе из боевого пистолета на расстоянии 25 метров до цели, 3 место в этой же дисциплине занял Владимир Арюткин.
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