В Саранске юные футболисты побывали в гостях у СОБР «Звезда»

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Сотрудники СОБР «Звезда» Управления Росгвардии по РМ провели экскурсию для детей из региональной футбольной команды «Мордовия-2010». Мероприятие было приурочено к Международному дню защиты детей.
Более двадцати ребят смогли побывать в стенах отряда и лично пообщаться с сотрудниками спецназа. В ходе экскурсии офицеры рассказали ребятам о ситуациях, с которыми сталкиваются при ежедневном выполнении служебных задач и находясь в командировках, а также о становлении ведомства, его истории и войсках национальной гвардии Российской Федерации.
Самым запоминающимся для детей моментом стала демонстрация материально-технической базы спецподразделения Росгвардии. Ребята смогли не только рассмотреть представленные образцы экипировки и снаряжения, но и примерить их, почувствовав себя настоящими спецназовцами.
В завершение мероприятия сотрудники СОБР «Звезда» ответили на вопросы футболистов и пожелали им дальнейших успехов в учебе и спорте.
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