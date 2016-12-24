В этом году планируется начать работы по расчистке русла реки Саранки

Поддержка экономики
В Мордовии на антикризисном штабе обсудили меры поддержки экономики республики
Федеральная программа «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» направлена на сохранение и восстановление водных объектов, очистку их берегов. Это напрямую сказывается на улучшении качества жизни в населенных пунктах, расположенных рядом с водными объектами.
В 2021 году в республике приступили к расчистке русла реки Мокша на территории Старозубаревского сельского поселения Краснослободского района и на территории Ковылкинского района. Также была разработана проектная документация на работы по расчистке русла реки Саранки в столице Мордовии.
В 2022 году, кроме продолжающегося обустройства русла Мокши, планируется приступить к оздоровлению и столичной реки.
Общий объем финансирования по программе составляет 124,8 млн. рублей.
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В Мордовии на антикризисном штабе обсудили меры поддержки экономики республики
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