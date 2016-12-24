В этом году планируется начать работы по расчистке русла реки Саранки

Федеральная программа «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» направлена на сохранение и восстановление водных объектов, очистку их берегов. Это напрямую сказывается на улучшении качества жизни в населенных пунктах, расположенных рядом с водными объектами.

В 2021 году в республике приступили к расчистке русла реки Мокша на территории Старозубаревского сельского поселения Краснослободского района и на территории Ковылкинского района. Также была разработана проектная документация на работы по расчистке русла реки Саранки в столице Мордовии.

В 2022 году, кроме продолжающегося обустройства русла Мокши, планируется приступить к оздоровлению и столичной реки.

Общий объем финансирования по программе составляет 124,8 млн. рублей.