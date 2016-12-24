Сотрудники Госавтоинспекции пресекли несанкционированные гонки на саранской трассе

В воскресенье, 29 мая, сотрудники Госавтоинспекции Мордовии пресекли несанкционированные гонки на автодороге «Восточный обход города Саранска». Эти заезды пытались организовать владельцы дорогостоящих авто. Об этом сообщает МВД по РМ.

Для участия в несанкционированном мероприятии съехались десятки водителей, которые при подготовке к гонкам практически парализовали движение транспортных средств на 5 километрах автодороги.

К месту проведения нелегального мероприятия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. На нарушителей было составлено 12 административных материалов за различные нарушения ПДД.

Меры административного воздействия приняты также в отношении водителей, управляющих транспортными средствами с внесенными в конструкцию техническими изменениями. Инспекторы ГИБДД объяснили, что занижение подвески кузова и, как следствие, уменьшение величины дорожного просвета влияют на безопасность дорожного движения, за такую «модернизацию» автомобилисты привлекаются к административной ответственности.