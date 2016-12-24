В России создан первый экологический фонд «Компас»

Репортер

Первый российский фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас» будет выстраивать взаимодействие при подготовке законотворческих инициатив в области экологии. Таким образом он объединит всех неравнодушных – от коммерческих и общественных организаций до простых граждан.

«Компас – это первый российский экологический фонд, который станет связующим звеном между народными инициативами и законом, что поможет добиться положительных перемен в экологии нашей страны!» – заявил председатель Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

В ближайшее время будет сформирован состав попечительского совета фонда. Уже известно, что помимо Дмитрия Кобылкина в него планирует войти руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Чтобы принять участие в работе фонда, необходимо зарегистрироваться на его официальном сайте eco-compass.ru. Через личный кабинет можно отслеживать собственную активность, участвовать в сборе средств, предлагать экологические инициативы, принимать участие в тематических мероприятиях, которые будут отражаться в едином календарном экологическом плане страны. Также есть возможность рассказать о проблемах своего региона и предложить их решение.  

Официальный старт деятельности фонда будет дан на первом музыкальном экофесте «Куча», который состоится 3 июня.

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