В России создан первый экологический фонд «Компас»

Первый российский фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас» будет выстраивать взаимодействие при подготовке законотворческих инициатив в области экологии. Таким образом он объединит всех неравнодушных – от коммерческих и общественных организаций до простых граждан.

«Компас – это первый российский экологический фонд, который станет связующим звеном между народными инициативами и законом, что поможет добиться положительных перемен в экологии нашей страны!» – заявил председатель Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

В ближайшее время будет сформирован состав попечительского совета фонда. Уже известно, что помимо Дмитрия Кобылкина в него планирует войти руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Чтобы принять участие в работе фонда, необходимо зарегистрироваться на его официальном сайте eco-compass.ru. Через личный кабинет можно отслеживать собственную активность, участвовать в сборе средств, предлагать экологические инициативы, принимать участие в тематических мероприятиях, которые будут отражаться в едином календарном экологическом плане страны. Также есть возможность рассказать о проблемах своего региона и предложить их решение.

Официальный старт деятельности фонда будет дан на первом музыкальном экофесте «Куча», который состоится 3 июня.