В Саранске пожилой велосипедист не уступил на перекрестке дорогу иномарке

Как сообщает Госавтоинспекция республики, дорожный инцидент в столице Мордовии привел пожилого жителя Саранска на больничную койку. В 10 часов 45 минут на улице Центральная 56-летний водитель автомашины Renault Megane Scenic совершил наезд на 64-летнего мужчину, который двигался на велосипеде марки «Стелс» и при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении транспортному средству.

В результате ДТП велосипедист с множественными травмами был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу №4. Водитель иномарки был трезв, на него составлен административный материал за неуплату штрафа в положенный срок. К слову, в этом году автовладелец уже трижды попадался на превышении скорости.