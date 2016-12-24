В Саранске пожилой велосипедист не уступил на перекрестке дорогу иномарке

Устойчивость экономики
Мордовские предприятия АПК держат высокие объемы производства
Как сообщает Госавтоинспекция республики, дорожный инцидент в столице Мордовии привел пожилого жителя Саранска на больничную койку. В 10 часов 45 минут на улице Центральная 56-летний водитель автомашины Renault Megane Scenic совершил наезд на 64-летнего мужчину, который двигался на велосипеде марки «Стелс» и при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении транспортному средству.
В результате ДТП велосипедист с множественными травмами был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу №4. Водитель иномарки был трезв, на него составлен административный материал за неуплату штрафа в положенный срок. К слову, в этом году автовладелец уже трижды попадался на превышении скорости.
Поделиться в соц. сетях:
Мордовские предприятия АПК держат высокие объемы производства
В Мордовии сохраняются ограничительные меры при контроле за распространением коронавирусной инфекции
Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике не изменилась
Глава республики Артём Здунов объявил о создании «Мордовской футбольной лиги»
В Доме Республики состоялась торжественная церемония вручения наград победителям всероссийских и республиканских конкурсов
В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
В Саранске в рамках WorldSkills Russia– 2022 состоится Евразийский чемпионат
В Мордовии на антикризисном штабе обсудили меры поддержки экономики республики