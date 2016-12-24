Ученик Республиканского лицея для одаренных детей стал лучшим на Азиатской олимпиаде по физике

Российские школьники завоевали восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике. Об этом сообщает министерство просвещения РФ. Среди победителей – ученик Республиканского лицея для одаренных детей Максим Пермяков.

«Подведены итоги Азиатской олимпиады по физике (APhO 2022), в которой участвовали представители более чем 20 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2022 году страной-организатором выступила Индия. Олимпиада проводилась в дистанционном формате, российская сборная участвовала в конкурсных испытаниях на площадке Московского физико-технического института (МФТИ). Всего российские школьники завоевали восемь медалей», - отмечается в материале.

Как уточнили в министерство просвещения РФ, первые места на Олимпиаде заняли Максим Пермяков из нашего Республиканского лицея для одаренных детей, а также Олег Калашников и Вадим Ерин из Физтех-лицея имени Капицы из Московской области.