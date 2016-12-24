Ученик Республиканского лицея для одаренных детей стал лучшим на Азиатской олимпиаде по физике

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Российские школьники завоевали восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике. Об этом сообщает министерство просвещения РФ. Среди победителей – ученик Республиканского лицея для одаренных детей Максим Пермяков.
«Подведены итоги Азиатской олимпиады по физике (APhO 2022), в которой участвовали представители более чем 20 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2022 году страной-организатором выступила Индия. Олимпиада проводилась в дистанционном формате, российская сборная участвовала в конкурсных испытаниях на площадке Московского физико-технического института (МФТИ). Всего российские школьники завоевали восемь медалей», - отмечается в материале.
Как уточнили в министерство просвещения РФ, первые места на Олимпиаде заняли Максим Пермяков из нашего Республиканского лицея для одаренных детей, а также Олег Калашников и Вадим Ерин из Физтех-лицея имени Капицы из Московской области.
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