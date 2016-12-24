В Мордовии будут судить двух братьев за производство синтетической наркоты

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Верховный суд Мордовии рассмотрит уголовное дело двух братьев, организовавших подпольное производство синтетической наркоты в Рузаевском районе. Тайную лабораторию летом прошлого года ликвидировали оперативники УФСБ вместе с коллегами по силовому блоку. Ее мощностей хватило бы, чтобы обеспечить «товаром» сразу несколько регионов – «химики» успели изготовить 25 кг наркотического средства «Альфа-PVP» (так называемой, «соли»).
Подпольный цех по изготовлению наркотиков располагался в подвальном помещении ангара в селе Левжа Рузаевского района. Сюда было завезено оборудование и нужные для производства компоненты. Кроме изготовленной крупной партии «синтетики», в ходе обысков здесь было изъято 600 литров прекурсоров, 5 литров наркосодержащей жидкости, химические вещества и оборудование.
По подозрению в незаконном криминальном бизнесе были задержаны двое братьев, 30-и и 44-х лет, один из которых являлся полицейским-водителем отдела по Рузаевскому району. Родственники, судя по всему, намеревались сколотить целое состояние на реализации огромных партий «химии». Следственный комитет по РМ возбудил против них уголовное дело за изготовление наркоты в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
Как отмечается в сообщении МВД по РМ, операция проводилась во взаимодействии с сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков и собственной безопасности ведомства. В настоящее время сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел.
К слову, по предъявленным обвинениям фигурантам «светят» длительные сроки заключения – вплоть до 20 лет лишения свободы. В настоящее время все материалы уже направлены в Верховный Суд для рассмотрения по существу.
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