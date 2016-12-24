Житель Саранска «заплатил» за свою доверчивость 583 тысячи рублей

30-летний житель мордовской столицы собственноручно «внес» свое имя в длинный список жертв телефонных аферистов. Молодой человек перечислил мошенникам 583 тысячи рублей. Правда, для его «раскрутки» на деньги жуликам пришлось постараться.

В полиции парень рассказал, что ему на мобильный телефон позвонил незнакомец, который представился работником Национального банка РМ. Мужчина сообщил, что мошенники пытаются оформить на молодого человека кредит. После этого с жителем Саранска связался другой человек, который выдавал себя уже за сотрудника регионального Управления ФСБ. При этом телефонный номер, с которого звонил неизвестный, действительно принадлежал правоохранительному ведомству.

«Сотрудник спецслужбы» посоветовал жертве немедленно направиться в банк и оформить кредит, чтобы опередить мошенников. Полученные денежные средства требовалось перевести на резервный счет, номер которого продиктовал злоумышленник.

Потерпевший принял все услышанное за чистую монету и выполнил указания, перечислив полученные в кредит 583 тысячи рублей на так называемый безопасный счет.

С течением времени парень уяснил, что попался на распространенную схему обмана и обратился в полиции. Как выяснится, для придания убедительности своей «операции» мошенники использовали сервис подмены номеров.