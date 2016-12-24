Двое управленцев из Мордовии дошли до суперфинала конкурса «Лидеры России»

Завершился четвертый сезон конкурса «Лидеры России». Победителями стали 106 управленцев из 32 регионов страны, а также трое из Казахстана, ОАЭ и Эстонии.

Участников ждали непростые испытания, основанные на реальных управленческих задачах. Таким образом происходит отбор лучших кадров для совершения экономического прорыва в нашей стране.

«Лидеры России» – это не просто конкурс, а самый настоящий социальный лифт для его участников. Победители и финалисты прошлых сезонов уже занимают высокие должности, они стали главами регионов, мэрами городов, депутатами Госдумы и заместителями министров.

«Конкурс «Лидеры России» – проект нашего Президента Владимира Владимировича Путина, который таким образом последовательно выстаивает систему отбора наиболее талантливых управленцев для самых разных отраслей. Квалифицированное управление и лидерство – сегодня это одни их ключевых условий для выполнения задач прорывного развития России», – заявил Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Всего в четвертом сезоне конкурса приняли участие 180 тысяч управленцев. Из них 300 человек дошли до суперфинала. Это управленцы из 56 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ.

В число суперфиналистов также вошли двое представителей Мордовии – сотрудник Администрации Главы РМ Александр Белокосов и бизнесмен Андрей Большаков.

«Я ответственно отношусь к судьбе своей страны и ее будущему. Отсюда постоянное желание совершенствоваться и испытывать себя. На конкурсе все было особенно реалистично, нестандартно и приближено к непростым событиям сегодняшнего дня. Каждое новое задание не походило на предыдущее. Мы оказались очень близко к победе, однако быть суперфиналистом не менее почетно и имиджево», – рассказал Александр Белокосов.

«Я бросил вызов самому себе. Ведь проверить, на что ты способен на самом деле, поможет только профессиональная конкурсная процедура», – поделился Андрей Большаков.

Наставниками конкурса стали Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и другие.