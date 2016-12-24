В Мордовии под суд пойдет «продавщица» водительских прав

В Мордовии жительница Ковылкинского района предстанет перед судом за мошенническое хищение у гражданина Республики Узбекистан 62 тысяч рублей.

По версии следствия, в феврале 2022 года хитроумная особа обратилась к знакомому иностранцу с предложением «купить» водительские права без сдачи всяких экзаменов. Женщина наплела «клиенту» о родственнике в местном отделе ГИБДД, который поможет быстро справить нужные документы за «вознаграждение». Гражданин Узбекистана согласился на сделку и передал «даме со связями» 62 тысячи рублей.

Иностранцу хватило месяца, чтобы осознать простой факт – он стал жертвой типичного «развода» на деньги. Никаких документов он не получил, а переданные средства ему возвращать не намеревались. Мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы, на «продавщицу» возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Сейчас все материалы завершенного расследования уже направлены в районный суд для рассмотрения по существу.