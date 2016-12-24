В Доме Республики обсудили реализацию в Мордовии проектов по этнокультурному образованию школьников

Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с президентом группы компаний «Просвещение» Михаилом Кожевниковым. В ней приняли участие заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова и Министр образования РМ Елена Солдатова.



Обсуждалась подготовка и издание учебных пособий по мокшанскому и эрзянскому языкам и литературе, реализация на территории региона пилотных образовательных проектов, направленных на повышение знаний школьников об истории, культуре, традициях родного края, а также на внедрение новых подходов к организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях.



Михаил Кожевников отметил, что эти инициативы помогут открыть новые возможности общего образования, сформировать у детей и подростков любовь к родному краю, мотивировать подрастающее поколение продвигать знания о республике в молодежной среде других субъектов страны.



Глава Мордовии отметил высокую значимость предложенных инициатив и поручил Правительству республики вести дальнейшую проработку этих направлений.