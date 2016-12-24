В Доме Республики обсудили реализацию в Мордовии проектов по этнокультурному образованию школьников

Поддержка экономики
В Мордовии на антикризисном штабе обсудили меры поддержки экономики республики
Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с президентом группы компаний «Просвещение» Михаилом Кожевниковым. В ней приняли участие заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова и Министр образования РМ Елена Солдатова.
Обсуждалась подготовка и издание учебных пособий по мокшанскому и эрзянскому языкам и литературе, реализация на территории региона пилотных образовательных проектов, направленных на повышение знаний школьников об истории, культуре, традициях родного края, а также на внедрение новых подходов к организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях.
Михаил Кожевников отметил, что эти инициативы помогут открыть новые возможности общего образования, сформировать у детей и подростков любовь к родному краю, мотивировать подрастающее поколение продвигать знания о республике в молодежной среде других субъектов страны.
Глава Мордовии отметил высокую значимость предложенных инициатив и поручил Правительству республики вести дальнейшую проработку этих направлений.
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В Мордовии на антикризисном штабе обсудили меры поддержки экономики республики
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