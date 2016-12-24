В Мордовии качество отремонтированных дорог проверяет передвижная лаборатория «Трасса»

Репортер

Объективная и достоверная информация о состоянии автомобильных дорог составляет основу транспортно-эксплуатационного обслуживания магистралей. Большую помощь в получении такой информации оказывает передвижная дорожная лаборатория «Трасса», которая применяется благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Специалисты лаборатории выезжают на объекты для проверки качества выполненных подрядчиком работ, и определяют их на соответствие требованиям проектно-сметной документации.

Например, на прошедшей неделе было проведено изъятие керна на участке автодороги подъезд к г. Саранску от автомобильной дороги «Урал»  в Краснослободском районе. Такую же процедуру дорожники провели  на дороге  с. Ельники - с. Акчеево – с. Чурино в Ельниковском районе.

Специалисты отобрали керн для исследования образцов и определения объемных свойств асфальтобетона в лабораторных условиях.  По итогам экспертизы будет составлено заключение о степени прочности асфальтобетонного покрытия.

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