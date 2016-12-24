В Мордовии стало больше дружин добровольной пожарной охраны

Председатель Госкомитета РМ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Наумов на заседании регионального Правительства доложил о развитии добровольной пожарной охраны в республике. За последний месяц к действующим в регионе 90 командам добровольцев добавились еще четыре дружины. Однако в некоторых муниципалитетах их количество является недостаточным, также остро стоит вопрос ремонта противопожарной техники.

Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров отметил, что во время пожароопасного сезона необходимо уделять пристальное внимание профилактической работе, также нужно подготовить пожарные пирсы, составить реестр техники предприятий и организаций всех форм собственности, которая может быть использована для ликвидации возгораний.

«Пожар не щадит никого. Важно наладить взаимодействие между главами сельских администраций и хозяйствующими субъектами, чтобы в случае беды сообща ликвидировать возгорание», – подчеркнул Владимир Сидоров.

Отметим, в Мордовии с 30 апреля по 31 августа действует особый противопожарный режим, во время которого запрещено разводить костры, сжигать мусор и траву.