В Мордовии из 492 тысяч гектаров пашни засеяно почти 90%

30 мая в Саранске прошло заседание регионального Правительства с участием глав муниципальных районов, на котором, в частности, обсуждался ход весенней посевной кампании.

Как сообщается, аграрии республики вышли на финишную прямую: на сегодняшний день из 492 тысяч гектаров пашни засеяно почти 90%. В ряде районов, таких как Темниковский, Кадошкинский, Дубенский, Ковылкинский, Кочкуровский и Рузаевский, посевные работы выполнены более чем на 95%.

Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров поручил профильному Министерству и муниципалитетам уделить особое внимание вопросу заготовки кормов для крупного рогатого скота.