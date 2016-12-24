В Мордовии из 492 тысяч гектаров пашни засеяно почти 90%

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30 мая в Саранске прошло заседание регионального Правительства с участием глав муниципальных районов, на котором, в частности, обсуждался ход весенней посевной кампании.
Как сообщается, аграрии республики вышли на финишную прямую: на сегодняшний день из 492 тысяч гектаров пашни засеяно почти 90%. В ряде районов, таких как Темниковский, Кадошкинский, Дубенский, Ковылкинский, Кочкуровский и Рузаевский, посевные работы выполнены более чем на 95%.
Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров поручил профильному Министерству и муниципалитетам уделить особое внимание вопросу заготовки кормов для крупного рогатого скота.
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