Смена фамилии не помогла неплательщику алиментов уйти от ответственности

На исполнении в отделении судебных приставов по Рузаевскому району Республики Мордовия находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по алиментам на содержание сына 2004 года рождения.

По решению суда мужчина должен выплачивать четвертую часть дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка. Длительный период денежные средства удерживались из его заработной платы, но в какой-то момент выплаты прекратились. Должник уволился и перестал перечислять алименты. Кроме того, он не появлялся по месту жительства, вследствие чего его объявили в розыск.

Судебным приставам удалось в короткие сроки установить местонахождение алиментщика, но после профилактической беседы с приставом гражданин снова перестал выходить на связь. Прежде чем повторно объявить отца-должника в розыск, были предприняты меры по установлению имущественного положения гражданина. Оказалось, что мужчина заключил брак, сменив при этом фамилию.

В результате исполнительно-розыскных действий должник был найден в Москве. После чего сотрудник ведомства напомнил ему о необходимости оплаты долга перед ребенком в размере 504 тыс.руб. и грядущей ответственности за отказ платить алименты.

Повторно скрываться гражданин не стал, так как в его планах была поездка за границу. Чтобы беспрепятственно покинуть пределы страны, в течение нескольких дней мужчина перечислил на депозитный счет отделения полную сумму задолженности.