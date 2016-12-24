В Рузаевке полицейские поймали помощника машиниста с марихуаной

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В ходе проводимых оперативных мероприятий сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ поступила информация о незаконном хранении запрещенного вещества 32-летним жителем города Рузаевка. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у него наркотическое средство марихуана общей массой 6,2 грамма.
Как пояснил мужчина, работающий помощником машиниста, запрещенное вещество он приобрел по интернету для личного потребления. Неизвестно только, планировалось ли это «личное потребление» при вождении состава или в свободное от работы время.
В настоящий момент в отношении жителя Рузаевки возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении наркотических средств.
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В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
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