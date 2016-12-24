В Саранске бывшую завкафедрой стоматологии МГУ им. Н.П.Огарева признали виновной в мошенничестве

Ленинский суд Саранска определил наказание для бывшей завкафедрой стоматологии МГУ им. Н.П. Огарева и главного врача стоматологической клиники университета 41-летней Евгении Кондюровой. Дама обвинялась в мошенничестве, благодаря которому вытягивала со студентов деньги и мебель за беспроблемное «устройство» в ординатуру.

До суда добрались два мошеннических эпизода Евгении Кондюровой. По данным следствия, пару лет назад завкафедрой обещала двум студентам организовать их учебу в ординатуре медицинских учреждений из других регионов. В решении этого вопроса, якобы должны были помочь свои люди в Министерстве здравоохранения Мордовии. Дескать, там уже есть договоренность, что студентов направят на обучение в ординатуру в нужные им ВУЗы за пределами республики.

Свои услуги женщина оценила в одном случае в 100 тысяч рублей, с другого студента заведущая кафедрой взяла мебелью – заказала ему шкаф-купе (он встал будущему врачу в 24 тысячи рублей). Все суть махинации заключалась в том, что Кондюрова и не намеревалась ни за кого хлопотать в Минздраве. Просто «раскрутила» своих «подопечных» на деньги. Так установило следствие.

Само собой, студенты-просители интересовались как идет дело с их направлением в ординатуру. Завкафедрой отмахивалась и отправляла их в Министерство – «там все узнаете». Они и узнали. При обращении в Минздрав студентам разъяснили, что на учебу в ординатуру можно получить направление без всякого стороннего содействия по линии нацпроекта «Здравоохранение».

Обманутые юные медики написали заявление в полицию. Против Кондюровой возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Дама сразу заняла позицию полного отрицания – никаких денег и шкафов не брала. На время уголовного разбирательства с должности заведующей кафедрой ее отстранили, потом она покинула и стоматологическую клинику университета.

Для Евгении Кондюровой представитель стороны обвинения просил в суде 3 года колонии общего режима. Но обвинительный вердикт оказался гораздо более мягким – бывшую завкафедрой приговорил к штрафу в 350 тысяч рублей. Также она должна вернуть студентам деньги, которые те потратили на «путевку» в ординатуру.