Суд оштрафовал мордовского торговца немаркированными сигаретами

В Мордовии вынесли приговор подпольному торговцу немаркированными сигаретами. 27-летний житель Дубенского района отвечал за приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий на сумму более 2 миллионов рублей.

Как было установлено в ходе расследования, в период с августа 2020 года по август 2021-го молодой человек приобрел в Москве у оптовиков немаркированные табачные изделия различных наименований на сумму более 2 миллионов рублей. Безакцизный товар он привез в Дубенский район и складировал в гараже. В последующем он отдавал сигареты на реализацию владельцам торговых точек и напрямую продавал физическим лицам.

Когда об этоой нелегальной торговле стало известно правоохранителям, часть табачных изделий была обнаружена и изъята сотрудниками УЭБиПК МВД по РМ. По приговору суда парню назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей.