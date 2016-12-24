Суд оштрафовал мордовского торговца немаркированными сигаретами

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В Мордовии вынесли приговор подпольному торговцу немаркированными сигаретами. 27-летний житель Дубенского района отвечал за приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий на сумму более 2 миллионов рублей.
Как было установлено в ходе расследования, в период с августа 2020 года по август 2021-го молодой человек приобрел в Москве у оптовиков немаркированные табачные изделия различных наименований на сумму более 2 миллионов рублей. Безакцизный товар он привез в Дубенский район и складировал в гараже. В последующем он отдавал сигареты на реализацию владельцам торговых точек и напрямую продавал физическим лицам.
Когда об этоой нелегальной торговле стало известно правоохранителям, часть табачных изделий была обнаружена и изъята сотрудниками УЭБиПК МВД по РМ. По приговору суда парню назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей.
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