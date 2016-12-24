В Мордовии будут судить сельчанина, 10 раз стрелявшего по жене

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Следственный комитет по РМ завершил расследование уголовного дела 44-летнего жителя Краснослободского района Мордовии, устроившего этой весной огнестрельную «охоту» на свою жену. Мужчина обвиняется в покушении на убийство, совершенное общеопасным способом.
По данным следствия, 15 марта 2022 года у семейной пары из Краснослободского района произошел конфликт. Женщина ушла ночевать в жилое помещение, расположенное на придомовой территории, чтобы дать остыть накалу страстей.
Но глава семейства не унимался, набравшись алкоголя под завязку, он ночью подошел к «убежищу» благоверной и стал стрелять из карабина в деревянную стену строения. Мужчина знал, что за этой стеной находится диван, на котором должна спать его супруга.
Однако женщина ухитрилась переместиться ниже угла смертоносной атаки и не пострадала - все заряды прошли над ней. Всего «мститель» произвел 10 выстрелов, и полагал, что дело сделано.
Воспользовавшись моментом, когда муж вернулся обратно в дом, «беглянка» позвонила свекру, который пришел и утихомирил сына. В результате пострадавшая смогла убежать к живущей неподалеку матери, и от нее сообщила о случившемся в полицию.
Мужчина был задержан правоохранителями по месту жительства. Рядом с ним полицейские обнаружили зарегистрированное нарезное охотничье ружье и патроны.
В ходе осмотра места происшествия, проведенного следователями и следователями-криминалистами регионального управления СК, зафиксирована обстановка, изъяты предметы и объекты, в том числе пули и гильзы, имеющие доказательственное значение.
По ходатайству следствия мужчина был заключен под стражу. Сейчас уголовное дело по ночному расстрелу с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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В Мордовии на антикризисном штабе обсудили меры поддержки экономики республики
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