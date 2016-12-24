Автобусный парк Саранска пополнится транспортом на метане

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Об этом сообщил Глава Мордовии Артём Здунов в своем телеграмм-канале и на личных страницах в социальных сетях.

«Автобусный парк Саранска пора обновить - планируем закупить автобусы, работающие на метане.⠀

Техника на газомоторном топливе более экологична и выгоднее экономически. Чем больше этого вида транспорта, тем больше будет появляться заправочных станций.

Ещё один плюс - все автобусы подходят для перевозки маломобильных граждан, удобно пользоваться пенсионерам и мамам с колясками.

Какой общественный транспорт нужен горожанам? Предлагаю @saranskadm вынести этот вопрос на общественное обсуждение».

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