На сессии Госсобрания РМ внесены изменения в республиканский бюджет на 2022 год

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27 мая прошла сессия Государственного Собрания Мордовии, в работе которой приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов и Председатель Правительства РМ Владимир Сидоров.
На сессии были внесены изменения в республиканский бюджет на 2022 год. Расходы увеличены на 176,5 млн. рублей за счет остатков средств, которые будут направлены на реализацию мер социальной поддержки, в том числе - на ежемесячные денежные компенсации ветеранам труда и военной службы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на социальные выплаты гражданам на возмещение части процентной ставки по ипотечным кредитам, на ежемесячную денежную выплату пенсионерам на транспортные расходы, на Республиканский (материнский) семейный капитал, на социальные выплаты гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на ежемесячные денежные компенсации многодетным семьям на оплату коммунальных услуг.
В целях увеличения налогового потенциала республики за счет привлечения организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые «мигрировавших» на территорию Мордовии, внесены изменения в закон «О налоговых ставках при применении упрощенной системы налогообложения». Предусмотрено продление срока действия льготного периода регистрации данной категории налогоплательщиков до 2024 года включительно. Учитывая опыт других регионов, решено отменить большинство условий предоставления налоговой льготы для налогоплательщиков - «мигрантов».
Также на сессии внесены изменения в состав Совета Государственного Собрания Республики Мордовия в связи с освобождением депутата Владимира Грибанова от должности председателя Комитета по вопросам местного самоуправления с выведением его из состава фракции «Единая Россия» и избранием председателем данного комитета депутата Евгения Ледяйкина.
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