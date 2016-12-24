В Ялгинской школе появился военно-патриотический класс «Юные друзья пограничников»

Спорт региона
Глава республики Артём Здунов объявил о создании «Мордовской футбольной лиги»
28 мая в России отмечается День пограничника. Накануне в Ялгинской общеобразовательной школе при инициативе и поддержке УФСБ России по Республике Мордовия состоялась торжественная церемония открытия военно-патриотического класса «Юные друзья пограничников».
В праздничном мероприятии приняли участие начальник УФСБ России по РМ генерал-майор Дмитрий Лукьянов, заместитель Председателя Правительства РМ Александр Герасин, глава Саранска Игорь Асабин, а также ветераны ФСБ и пограничной службы.
При вступлении в новый статус учащиеся 6 «Б» класса произнесли торжественное обещание и надели зеленые береты. Начальник УФСБ поздравил ребят с присвоением звания «Юный друг пограничников» и пожелал им успехов в учебе, а в будущем посвятить себя важной и благородной профессии: защищать Родину.
Председатель Совета ветеранов УФСБ Николай Сипягин рассказал об истории образования Пограничной службы России и подвигах защитников рубежей Отечества.
С нового учебного года юные патриоты кроме школьных предметов будут изучать и военные дисциплины. По окончании 11 класса учащиеся, имеющие хорошую успеваемость и физическую подготовку, будут рекомендованы для поступления в ведомственные образовательные организации ФСБ России.
Поделиться в соц. сетях:
Глава республики Артём Здунов объявил о создании «Мордовской футбольной лиги»
В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике не изменилась
21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
Передовиков производства и лучших работников агропромышленного комплекса отметили на торжественном мероприятии
В Саранске в рамках WorldSkills Russia– 2022 состоится Евразийский чемпионат
Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул
На деловом форуме были отмечены наиболее эффективные представители бизнес-сообщества региона
В Доме Республики состоялась торжественная церемония вручения наград победителям всероссийских и республиканских конкурсов