В Ялгинской школе появился военно-патриотический класс «Юные друзья пограничников»

28 мая в России отмечается День пограничника. Накануне в Ялгинской общеобразовательной школе при инициативе и поддержке УФСБ России по Республике Мордовия состоялась торжественная церемония открытия военно-патриотического класса «Юные друзья пограничников».

В праздничном мероприятии приняли участие начальник УФСБ России по РМ генерал-майор Дмитрий Лукьянов, заместитель Председателя Правительства РМ Александр Герасин, глава Саранска Игорь Асабин, а также ветераны ФСБ и пограничной службы.

При вступлении в новый статус учащиеся 6 «Б» класса произнесли торжественное обещание и надели зеленые береты. Начальник УФСБ поздравил ребят с присвоением звания «Юный друг пограничников» и пожелал им успехов в учебе, а в будущем посвятить себя важной и благородной профессии: защищать Родину.

Председатель Совета ветеранов УФСБ Николай Сипягин рассказал об истории образования Пограничной службы России и подвигах защитников рубежей Отечества.

С нового учебного года юные патриоты кроме школьных предметов будут изучать и военные дисциплины. По окончании 11 класса учащиеся, имеющие хорошую успеваемость и физическую подготовку, будут рекомендованы для поступления в ведомственные образовательные организации ФСБ России.