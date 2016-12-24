Студенческие отряды Мордовии будут работать по всей стране - от Камчатки до Крыма

Студенческие отряды Мордовии открыли летний трудовой семестр. Церемония состоялась 27 мая во Дворце культуры и искусств МГУ имени Н.П. Огарева. С напутствием к бойцам студенческих отрядов всех вузов республики обратился Глава Мордовии Артём Здунов. Он подчеркнул, что впереди у молодых людей - самое счастливое время.



«Студенческие отряды - это здорово, вы оцените это через много-много лет, когда у вас появятся друзья по всей стране, - сказал руководитель республики. - Одно дело - просто окончить вуз, а другое – иметь трудовой стаж, где-то поработать, над конкретным проектом, с конкретными людьми. У нас в республике большое количество студенческих отрядов – 22, и каждый из них – это отряд профессионалов. Поэтому я вам желаю, чтобы вы дружно и с воодушевлением провели все эти дни, вернулись, конечно же, с заработком и с багажом новых знаний. Многие из вас едут подготовленными, то есть прошли обучение, мы будем продолжать эту традицию и стараться, чтобы большинство студентов проходили обучение перед такой трудовой стажировкой».



Глава Мордовии наградил активистов движения и вручил студенческим отрядам путевки в летний трудовой семестр 2022 года. Студенты республики будут работать по всей стране - от Камчатки до Крыма, на стройках, сельхозпредприятиях, в детских оздоровительных лагерях.



Сельскохозяйственные отряды примут участие в посевной и уборочной, будут заниматься ремонтом техники.



К строителям в этом году присоединится первый женский строительный отряд. Студенты будут заняты на строительстве животноводческих комплексов, а также поедут работать на Всероссийскую студенческую стройку. Путинный отряд «Волна» будет трудиться в рыбохозяйственной отрасли Камчатского края. Студенты-медики будут работать в составе Всероссийского студенческого медицинского отряда «Академия» в Новосибирске и в составе межрегионального медицинского отряда «МИР» Республики Карелия, а также в лечебных учреждениях Кемеровской области и Республики Татарстан.



Глава Мордовии пожелал всем успешного трудового семестра. Также студенты получили добрые напутствия от командира студотрядов Приволжского федерального округа Алексея Нагина и командира регионального отделения движения российских студотрядов Владислава Дубкова.