Следственный комитет по РМ проводит проверку обстоятельств ДТП с участием сотрудника Госавтоинспекции

Репортер

Следственный комитет по РМ  проводит проверку по материалам, поступившим из отдела собственной безопасности республиканского МВД. Речь идет о дорожно-транспортном происшествии с участием сотрудника Госавтоинспекции.

По предварительным данным, вечером 6 марта 2022 года сотрудник Госавтоинспекции, находясь за рулем личного автомобиля, совершил наезд на жительницу города Рузаевки, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу. В настоящее время она продолжает проходить лечение амбулаторно.

По информации МВД по РМ, сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей. По результатам проверки  будет принято соответствующее процессуальное решение. 

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