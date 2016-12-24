Следственный комитет по РМ проводит проверку обстоятельств ДТП с участием сотрудника Госавтоинспекции

Следственный комитет по РМ проводит проверку по материалам, поступившим из отдела собственной безопасности республиканского МВД. Речь идет о дорожно-транспортном происшествии с участием сотрудника Госавтоинспекции.

По предварительным данным, вечером 6 марта 2022 года сотрудник Госавтоинспекции, находясь за рулем личного автомобиля, совершил наезд на жительницу города Рузаевки, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу. В настоящее время она продолжает проходить лечение амбулаторно.

По информации МВД по РМ, сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.