Глава Мордовии провел заседание рабочей группы по организации питания школьников

27 мая под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось заседание рабочей группы по организации питания школьников при комиссии Государственного Совета РФ по образованию. В режиме ВКС в нем приняли участие члены рабочей группы, представители федеральных органов власти и организаций, а также субъектов России.

«Актуальный аспект сегодня – как сохранить качество и размер школьных порций в новых экономических условиях, в частности при возможном росте цен на продукты. В республике мы очень внимательно отслеживаем эту тему, еженедельно смотрим динамику. Более 80% продуктов в школьные столовые Мордовии поставляют местные производители. Но в регионах страны ситуация разная», - задал один из векторов для обсуждения руководитель рабочей группы Артём Здунов.

В настоящее время 99,8 % учащихся 1-4 классов в стране получают бесплатное горячее питание по программе, инициированной Президентом России. 84 региона заключили соглашения на получение федерального финансирования на эти цели.

Основные проблемные вопросы, которые волнуют школьников, родителей и организаторов процесса питания, обозначил руководитель Бюро расследований Общероссийского народного фронта Валерий Алексеев. Это рост цен и качество поставляемых в образовательные организации продуктов, градация финансирования при использовании школами услуг аутсорсинга и отказе от них.

Обсуждался также ремонт школьных пищеблоков в рамках федеральной программы капремонта школ. «Рабочая группа давала свои рекомендации активно использовать возможности программы для ремонта школьных пищеблоков. В Мордовии из 12 школ-участников программы текущего года пищеблоки ремонтируются в 8 школах», - отметил Глава Мордовии.

В стране из 2,6 тысячи школ-участников программы капремонта в 60 % будут модернизированы пищеблоки.

В ходе заседания было анонсировано проведение в Мордовии 18 и 19 августа второго Всероссийского родительского форума по вопросам школьного питания. В первом таком форуме, прошедшем в республике в минувшем году, очно приняли участие 20 регионов страны, было 5 тысяч онлайн-подключений. В рамках предстоящего мероприятия пройдут панельные дискуссии и экспертные сессии. По инициативе партии «Единая Россия» родительский форум станет частью всероссийского проекта «Мир возможностей».

«Важное место в работе нашей группы занимает популяризация принципов здорового питания среди школьников. Поэтому рабочая группа активно поддерживает все программы и проекты в этой сфере. Одна из них – всероссийская акция «Здоровое питание школьника», которая была инициирована на первом родительском форуме», - отметил Артём Здунов.

Президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов рассказал об участии регионов РФ в этой акции в уходящем учебном году, а также о дальнейших задачах. Он отметил, что около 7 тысяч школ из 72 субъектов подключились к акции. Топ-10 регионов по активности школ возглавили Мордовия, Тыва и Тамбовская область, где количество вовлеченных образовательных организаций стремится к 100 %.

Владимир Чернигов отметил также, что Правительством РФ инициировано создание реестра добросовестных поставщиков в строительной отрасли, и внес на рассмотрение рабочей группы предложение о создании аналогичного механизма и в сфере поставщиков продуктов для школьного питания. Он поможет внедрить своеобразный фильтр для недобросовестных поставщиков.