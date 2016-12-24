«Виолетта» сорвала парню из Чамзинки покупку сообщества в социальной сети

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К полицейским в Чамзинке обратился 33-летний местный житель, который рассказал о совершенном в отношении него мошенничестве при покупке сообщества в социальной сети. Об этом сообщает МВД по РМ.
Как пояснил потерпевший, некоторое время назад он решил приобрести группу в одной из социальных сетей. При общении с администратором сообщества они обсудили условия продажи, которая должна была проходить с помощью сервиса безопасных сделок.
В дальнейшем к переписке присоединилась третья участница под ником «Виолетта», выступавшая гарантом сделки. По достигнутой договоренности житель Чамзинки перечислил ей денежные средства в сумме 100 тысяч рублей, после чего он должен был получить права на группу в качестве нового администратора. Однако никаких прав ему никто не предоставил, при этом, покупателя сразу же наглухо забанили.
В настоящий момент ведется розыск лиц, причастных к мошенничеству.
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