В Мордовии сохраняются ограничительные меры – дезинфекция и масочный режим

27 мая под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова прошло заседание оперштаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Было отмечено, что в регионе сохраняется тенденция снижения числа новых заболевших ковидом – на минувшей неделе это около 30 человек в сутки.

«Необходимо продолжить работу по вакцинации и ревакцинации населения. За этим нужно следить как главам муниципальных образований на вверенных территориях, так и руководителям предприятий и бизнес-структур. Сейчас проходят ЕГЭ, поэтому профилактическим мерам необходимо уделять особое внимание», - подчеркнул руководитель региона.

Заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова доложила, что в стационары медучреждений республики ежедневно на минувшей неделе поступало около 20 человек. Сокращено еще 50 ковидных коек, стационарное лечение проходят 203 человека, половина из которых – люди категории 60+.

«Лечебные учреждения возвращаются к оказанию плановой медпомощи. Целевой показатель по проведению углубленной диспансеризации в текущем году – около 79 тысяч человек. Пока он выполнен только на 21 % - это очень мало. Обследование пациентов, перенесших коронавирус, нужно проводить активнее, внимательно оценивать последствия перенесенной инфекции», - отметила Галина Лотванова.

Коллективный иммунитет в республике составляет чуть более 47 %, поэтому вакцинация и ревакцинация населения продолжают оставаться приоритетным направлением. Охват взрослого населения ревакцинацией в Мордовии составляет 72 %, при этом в некоторых отраслях этот показатель ниже среднего. Галина Лотванова обозначила ряд предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, которым необходимо предпринять кардинальные меры по ревакцинации сотрудников.

В настоящее время в регионе действует две ограничительные меры, которые будут сохранены – дезинфекция и масочный режим. Что касается масочного режима, то эта мера федерального значения – по решению главного санитарного врача РФ она продолжает действовать во всех регионах страны, кроме городов Москва и Санкт-Петербург.

В преддверии летних каникул также обсудили вопросы обеспечения безопасного отдыха детей и подростков, подготовки к началу сезона мест для купания: поручено провести обследования качества воды и пляжной инфраструктуры.