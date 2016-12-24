В Мордовии прошло выездное совещание по подготовке к Всероссийскому сельскому Сабантую

26 мая в селе Аксеново Лямбирского района прошло выездное совещание с членами регионального Правительства по вопросам организации и проведения XII Всероссийского сельского Сабантуя. 1-2 июля в Мордовии праздник состоится в рамках масштабных мероприятий, приуроченных к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Председатель регионального кабмина Владимир Сидоров, который является сопредседателем оргкомитета Всероссийского сельского Сабантуя, поручил в короткие сроки завершить монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство близлежащих территорий и капитальный ремонт дорог.

На участке площадью более 80 гектаров в ближайшее время начнется установка многочисленных конструкций: сценических, выставочных площадок, торговых точек, спортивных и игровых зон. Конструкции будут оформлены в единой стилистике, на всех строениях организаторы планируют разместить логотип праздника.

Большое внимание уделяется организации конных скачек – нового для Мордовии соревнования. Методическую помощь в обустройстве ипподрома оказывают специалисты из Татарстана.

Еще одно поручение – разработка системы навигации на празднике. Для того чтобы гостям было легко ориентироваться на большой площадке, будут установлены информационные стенды, указатели, свою помощь окажут волонтеры.

Напомним, основные мероприятия Сабантуя пройдут 2 июля возле села Аксеново Лямбирского района, на участке площадью более 80 гектаров. На центральной площадке праздника – майдане – пройдет торжественная церемония открытия, здесь же в течение дня будут выступать творческие коллективы из нашей республики и других регионов.

На территории этно-деревни каждый муниципалитет Мордовии представит свою самобытную культуру с мастер-классами, концертными номерами и дегустацией национальных блюд.

Для маленьких гостей праздника будут работать контактный зоопарк, аттракционы и батуты. На фестивальной площадке для гостей пройдут фестиваль резчиков «Поющее дерево», детский конкурс «Голос Сабантуя».

Большое внимание на празднике плуга будет уделено спортивным состязаниям. Самое зрелищное мероприятие – борьба корэш, соревнования пройдут в шести весовых категориях, в том числе и среди детей. Победитель соревнований получит главный приз – автомобиль. Известные спортсмены организуют мастер-классы по борьбе на поясах. Также участники праздника смогут попробовать свои силы в перетягивании каната, армрестлинге, гиревом спорте.

Еще одно яркое мероприятие Сабантуя – конные скачки, в которых планируется участие наездников из Мордовии, Пензы, Нижегородской области и Татарстана.

Будет работать выставка продукции местных сельхозпроизводителей. Принять участие в Сабантуе планируют гости из более 50 регионов нашей страны.