Полицейские в Саранске ищут похитителя мобильного телефона из кафе

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Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул
В Саранске полицейскими устанавливается личность неизвестного мужчины, подозреваемого в совершении кражи мобильного телефона в кафе, расположенном по улице Коммунистической.
Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см.
Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении этого гражданина, просьба сообщить по телефонам: 8(8342) 29-90-17, 29-90-38 или 02(102).
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Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул
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