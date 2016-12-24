Полицейские в Саранске ищут похитителя мобильного телефона из кафе

В Саранске полицейскими устанавливается личность неизвестного мужчины, подозреваемого в совершении кражи мобильного телефона в кафе, расположенном по улице Коммунистической.

Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см.

Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении этого гражданина, просьба сообщить по телефонам: 8(8342) 29-90-17, 29-90-38 или 02(102).