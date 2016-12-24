Нижегородских «менял» суд отправил в колонию за сбыт фальшивок в Саранске

«Молодые профессионалы»
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В столице Мордовии суд вынес приговор двум парням из Нижнего Новгорода, приехавшим в Саранск для сбыта 5-тысячных фальшивок. Они были пойманы при «разменной операции» осенью прошлого года.
К полицейским Саранска в сентябре 2021-го стала поступать из магазинов информация о фальшивых купюрах номиналом в 5 тысяч рублей, которые выявлялись при подсчете выручки. Все прилично выполненные подделки явно происходили из одной партии, поэтому следовало искать появившийся источник.
Вскоре борцам с экономическими преступлениями МВД по РМ удалось выйти на след шустрых «финансистов». В руки правоохранителей попали двое приехавших из Нижнего Новгорода парней. У них при задержании полицейские изъяли 13 липовых 5-тысячных банкнот. Взятые с поличным деятели не стали отпираться и выдали всю информацию по своей криминальной операции.
Молодые люди специально приехали в другой регион для размена поддельных купюр, чтобы затруднить свое опознание по месту жительства. Они сняли квартиру и стали подбирать заведения, где не имелось камер видеонаблюдения и банкноты не проверялись приборами на подлинность.
Парочке удалось успешно «сбросить» несколько банкнот в магазинах, кальянной и кафе. Они покупали на поддельные купюры недорогой товар, а полученную «нормальными» деньгами сдачу записывали в чистый «навар». По словам фигурантов, фальшивки они приобрели в Нижнем Новгороде у неизвестного им лица с большим дисконтом от номинала.
Суд вынес им не самый строгий приговор – молодые люди получили 1 год 2 месяца колонии общего режима каждый, со штрафом в 100 тысяч рублей. К слову, по статье за сбыт фальшивок они могли «отхватить» до восьми лет неволи со штрафом до одного миллиона рублей.
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