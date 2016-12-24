В Мордовии наградили лучших предпринимателей

В Мордовии 26 мая прошли торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня российского предпринимательства. В деловом форуме принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Он ознакомился с презентациями проектов участников образовательного курса «Фабрика предпринимательства» - начинающих предпринимателей. Были представлены стартапы по созданию передвижного груминг-салона, изготовлению гибкого кирпича, фотостудии для пленочной фотографии, карты племенных предприятий Мордовии и сервиса для музыкального бизнеса.

В проект попали сильнейшие участники олимпиады по предпринимательству, в которой свои силы испытали около 4 тысяч жителей региона. В рамках образовательного курса по запуску собственного дела «с нуля» наставником каждого из финалистов стал опытный предприниматель республики. Глава Мордовии заинтересовался проектами начинающих бизнесменов и поручил внимательно отнестись к каждому из них, помочь в реализации.

Приветствуя участников форума и торжественной церемонии, Артём Здунов отметил, что по статистике число МСП в регионе за последний год выросло – многие представители бизнеса сейчас переориентируют свою деятельность и переезжают в Мордовию. «В регионе создан совет предпринимателей, в который входят различные институты развития бизнеса, он призван разрешать возникающие конфликтные ситуации. Снимать напряженность во взаимодействии с бизнесом – задача власти. Мы всегда на связи, вы должны об этом помнить», - отметил руководитель региона.

Он также подчеркнул, что перед профильными министерствами стоят задачи по привлечению финансов в региональные фонд развития промышленности и фонд поддержки предпринимательства. Этими средствами бизнесу нужно пользоваться активнее. «Деньги сейчас – это время. Обращайте внимание на формы поддержки, которые существуют и используйте их максимально», - подчеркнул Артём Здунов. Он поблагодарил предпринимательское сообщество за поддержку республики во всех ситуациях нынешнего неординарного времени.

«За вами – главная скрипка, за нами – контроль, чтобы бизнес Мордовии развивался, процветал, получал прибыл и платил налоги. У нас с вами много совместных социальных задач», – подытожил Глава Мордовии.

В ходе форума Артём Здунов вручил награды лучшим представителям бизнес-сообщества региона, были также подведены итоги ежегодного республиканского конкурса «Предприниматель Республики Мордовия» по итогам 2021 года. Заслуженные награды нашли своих обладателей.

В номинации «Интернет-предпринимательство» победителем признан индивидуальный предприниматель Ольга Напалкова из Саранска, в номинации «Франшиза года» - ИП Михаил Лапин из Кочкуровского района, в номинации «Предпринимательство в сфере производства» - ООО «СПРУТС» - Саранск, в номинации «Предпринимательство в сфере торговли» - ООО «Ельниковское райпо», в номинации «Предпринимательство в сфере общественного питания» - ИП Румия Урусова из Темниковского района.

ООО «Вега Дент» из Саранска стало победителем в номинации «Предпринимательство в сфере предоставления услуг». Директор ООО «Клауд Найн» Мария Борисова победила в номинации «Женское предпринимательство», Ирина Дмитриева из Лямбирского района – в номинации «Самозанятый года». В номинации «Социальное предпринимательство» лидером оказалась индивидуальный предприниматель Наталья Батраченко (Саранск), в номинации «Предпринимательство в сфере туризма» - ООО «База отдыха «Отрада» Старошайговского района. Номинацию «Народное признание» получила кондитерская мастерская «Профитроль».

Призерам и победители регионального конкурса получили награды из рук Артёма Здунова. Дипломом третьей степени конкурса награждено ООО «Экспонента», второй степени – ИП Надежда Беспалова.

Переходящий кубок лучшего предпринимателя Республики Мордовия по итогам 2021 года достался ООО «Завод ПромМетИзделий» - Краснослободский район (директор Геннадий Кудряшов).