В Мордовии наградили лучших предпринимателей

Новый инвестиционный проект
Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул
В Мордовии 26 мая прошли торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня российского предпринимательства. В деловом форуме принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.
Он ознакомился с презентациями проектов участников образовательного курса «Фабрика предпринимательства» - начинающих предпринимателей. Были представлены стартапы по созданию передвижного груминг-салона, изготовлению гибкого кирпича, фотостудии для пленочной фотографии, карты племенных предприятий Мордовии и сервиса для музыкального бизнеса.
В проект попали сильнейшие участники олимпиады по предпринимательству, в которой свои силы испытали около 4 тысяч жителей региона. В рамках образовательного курса по запуску собственного дела «с нуля» наставником каждого из финалистов стал опытный предприниматель республики. Глава Мордовии заинтересовался проектами начинающих бизнесменов и поручил внимательно отнестись к каждому из них, помочь в реализации.
Приветствуя участников форума и торжественной церемонии, Артём Здунов отметил, что по статистике число МСП в регионе за последний год выросло – многие представители бизнеса сейчас переориентируют свою деятельность и переезжают в Мордовию. «В регионе создан совет предпринимателей, в который входят различные институты развития бизнеса, он призван разрешать возникающие конфликтные ситуации. Снимать напряженность во взаимодействии с бизнесом – задача власти. Мы всегда на связи, вы должны об этом помнить», - отметил руководитель региона.
Он также подчеркнул, что перед профильными министерствами стоят задачи по привлечению финансов в региональные фонд развития промышленности и фонд поддержки предпринимательства. Этими средствами бизнесу нужно пользоваться активнее. «Деньги сейчас – это время. Обращайте внимание на формы поддержки, которые существуют и используйте их максимально», - подчеркнул Артём Здунов. Он поблагодарил предпринимательское сообщество за поддержку республики во всех ситуациях нынешнего неординарного времени.
«За вами – главная скрипка, за нами – контроль, чтобы бизнес Мордовии развивался, процветал, получал прибыл и платил налоги. У нас с вами много совместных социальных задач», – подытожил Глава Мордовии.
В ходе форума Артём Здунов вручил награды лучшим представителям бизнес-сообщества региона, были также подведены итоги ежегодного республиканского конкурса «Предприниматель Республики Мордовия» по итогам 2021 года. Заслуженные награды нашли своих обладателей.
В номинации «Интернет-предпринимательство» победителем признан индивидуальный предприниматель Ольга Напалкова из Саранска, в номинации «Франшиза года» - ИП Михаил Лапин из Кочкуровского района, в номинации «Предпринимательство в сфере производства» - ООО «СПРУТС» - Саранск, в номинации «Предпринимательство в сфере торговли» - ООО «Ельниковское райпо», в номинации «Предпринимательство в сфере общественного питания» - ИП Румия Урусова из Темниковского района.
ООО «Вега Дент» из Саранска стало победителем в номинации «Предпринимательство в сфере предоставления услуг». Директор ООО «Клауд Найн» Мария Борисова победила в номинации «Женское предпринимательство», Ирина Дмитриева из Лямбирского района – в номинации «Самозанятый года». В номинации «Социальное предпринимательство» лидером оказалась индивидуальный предприниматель Наталья Батраченко (Саранск), в номинации «Предпринимательство в сфере туризма» - ООО «База отдыха «Отрада» Старошайговского района. Номинацию «Народное признание» получила кондитерская мастерская «Профитроль».
Призерам и победители регионального конкурса получили награды из рук Артёма Здунова. Дипломом третьей степени конкурса награждено ООО «Экспонента», второй степени – ИП Надежда Беспалова.
Переходящий кубок лучшего предпринимателя Республики Мордовия по итогам 2021 года достался ООО «Завод ПромМетИзделий» - Краснослободский район (директор Геннадий Кудряшов).
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул
Глава республики Артём Здунов объявил о создании «Мордовской футбольной лиги»
Передовиков производства и лучших работников агропромышленного комплекса отметили на торжественном мероприятии
21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
В Доме Республики состоялась торжественная церемония вручения наград победителям всероссийских и республиканских конкурсов
В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике не изменилась
В Мордовии на антикризисном штабе обсудили меры поддержки экономики республики
В Саранске в рамках WorldSkills Russia– 2022 состоится Евразийский чемпионат