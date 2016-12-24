Обновленная поликлиника в райцентре Кочкурово может начать работу уже в июле этого года

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В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
В райцентре Кочкурово продолжается капитальный ремонт поликлиники №4 Республиканской клинической больницы №5. Работы проводятся в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».
В этом здании ранее располагался стационар Кочкуровской больницы и роддом, а позже – отделение скорой медицинской помощи. После ремонта сюда «переселится» поликлиника.
- Все рабочие места будут компьютеризированы, оснащены согласно требованиям современных стандартов, – рассказывает главный врач Республиканской клинической больницы №5 Анатолий Пинямаскин. - Отмечу, что бригада узких специалистов из Саранска продолжит практику выездов в район два раза в неделю по графику, составленному по желанию пациентов.
В отделении функциональной диагностики поликлиники можно будет сделать электрокардиограмму, УЗИ, рентген и флюорографию. Для удобства населения планируется по мере необходимости привозить дополнительное оборудование из городских медицинских учреждений.
В этом же корпусе расположится дневной стационар на двадцать коек. Условия в поликлинике станут комфортными как для медицинского персонала, так и для пациентов.
На капремонт выделено 25 млн. рублей. Работы ведутся с опережением графика. Не исключено, что обновленная поликлиника начнет действовать уже в конце июля этого года.
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В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
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