Обновленная поликлиника в райцентре Кочкурово может начать работу уже в июле этого года

В райцентре Кочкурово продолжается капитальный ремонт поликлиники №4 Республиканской клинической больницы №5. Работы проводятся в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

В этом здании ранее располагался стационар Кочкуровской больницы и роддом, а позже – отделение скорой медицинской помощи. После ремонта сюда «переселится» поликлиника.

- Все рабочие места будут компьютеризированы, оснащены согласно требованиям современных стандартов, – рассказывает главный врач Республиканской клинической больницы №5 Анатолий Пинямаскин. - Отмечу, что бригада узких специалистов из Саранска продолжит практику выездов в район два раза в неделю по графику, составленному по желанию пациентов.

В отделении функциональной диагностики поликлиники можно будет сделать электрокардиограмму, УЗИ, рентген и флюорографию. Для удобства населения планируется по мере необходимости привозить дополнительное оборудование из городских медицинских учреждений.

В этом же корпусе расположится дневной стационар на двадцать коек. Условия в поликлинике станут комфортными как для медицинского персонала, так и для пациентов.

На капремонт выделено 25 млн. рублей. Работы ведутся с опережением графика. Не исключено, что обновленная поликлиника начнет действовать уже в конце июля этого года.