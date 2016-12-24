В МЧС по РМ подвели итоги конкурса «Лучший по профессиональному мастерству»

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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике не изменилась
В Главном управлении МЧС России по Республике Мордовия подвели итоги конкурса «Лучший по профессиональному мастерству» среди личного состава государственной противопожарной службы. На завершающий этап приехали победители конкурсных отборов в своих подразделениях.
Лучших определяли в пяти номинациях: начальник караула, помощник начальника караула (командир отделения), пожарный, водитель и диспетчер. При этом, победителей определяли и среди сотрудников, и среди работников ведомства.
Конкурсантам пришлось пройти ряд различных испытаний: челночный бег, подтягивание и кросс 1 километр. Также все без исключения демонстрировали знание теории пожарного дела.
Победители в номинациях:
- лучший начальник караула среди сотрудников –Евгений Колумбин, (ПСЧ №2 города Саранска);
- лучший начальник караула среди работников – Дмитрий Гаврилин (ПСЧ №26 Чамзинского района);
- лучший командир отделения среди сотрудников – Денис Агафонов (ПСЧ №1 города Саранска);
- лучший командир отделения среди работников – Александр Швечков (ПСЧ №19 города Краснослободска);
- лучший пожарный среди сотрудников – Денис Гурин (ПСЧ №4 города Саранск);
- лучший пожарный среди работников – Максим Шлукин (ПСЧ №16 Ичалковского района);
- лучший водитель среди сотрудников – Сергей Кисняшкин (СПСЧ);
- лучший водитель среди работников – Денис Горячев (ПСЧ №20 Ромодановского района);
- лучший диспетчер – Елена Трямкина (ПСЧ №3 города Саранска).
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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике не изменилась
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