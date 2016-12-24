В Саранске суд «выписал» баскетболисту штраф за покупку наркотической дозы

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Баскетболист из Волгоградской области отделался штрафом за покупку в Саранске наркотической дозы во время турнира. 28-летний парень попался полицейским с поличным.
Профессиональный спортсмен приехал в Саранск для участия в баскетбольном турнире. 17 февраля этого года он по интернету купил дозу наркоты, с которой и был задержан сотрудниками полиции в лесном массиве Пролетарского района. В ходе личного досмотра запрещенное вещество было обнаружено в пачке из-под сигарет. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является мефедроном массой 0.75 граммов.
По словам молодого человека, синтетический наркотик он приобрел для личного потребления. По его признанию, он этим делом балуется уже полтора года.
По приговору суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
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