В Мордовии мужчину насмерть придавил собственный автомобиль

Репортер

Следственным комитетом по РМ проводится проверка по факту гибели 52-летнего мужчины во время ремонта своей автомашины.

Установлено, что утром 25 мая в поселке Тургенево мужчину придавило принадлежащим ему легковым автомобилем, который он ремонтировал. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте.

В настоящее время следователем СК устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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