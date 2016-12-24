В Мордовии мужчину насмерть придавил собственный автомобиль

Следственным комитетом по РМ проводится проверка по факту гибели 52-летнего мужчины во время ремонта своей автомашины.

Установлено, что утром 25 мая в поселке Тургенево мужчину придавило принадлежащим ему легковым автомобилем, который он ремонтировал. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте.

В настоящее время следователем СК устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.