По информации Госавтоинспекции республики, вечером 25 мая в Саранске начинающий водитель спровоцировал ДТП у торгового центра Сити-Парк. В 20 часов 50 минут на улице Волгоградская 18-летний парень (стаж с 2021 года) за рулем автомашины «Шкода Фабиа», по предварительным данным, двигаясь со стороны ул. Севастопольская в сторону ул. Короленко при повороте налево не уступил дорогу автомашине «Тойота Камри», движущемуся по главной дороге во встречном направлении прямо.

В результате ДТП 17-летняя девушка-пассажир и водитель автомашины «Шкода Фабиа» с различными травмами госпитализированы в лечебные учреждения. 23-летней пассажирке автомашины «Тойота Камри» была оказана медицинская помощь, она отпущена домой с назначенным лечением. Водители двух столкнувшихся авто за рулем находились трезвыми.