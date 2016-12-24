Глава Мордовии поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

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Уважаемые предприниматели!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российского предпринимательства!

Представители бизнес-сообщества Мордовии зарекомендовали себя ответственными, инициативными и целеустремлёнными лидерами рынка. Вы открываете новые производства, создаете рабочие места, участвуете в реализации значимых для региона проектов, формируя благополучие и социальное самочувствие людей.

В сложный для всей экономики период в Мордовии предприняты комплексные меры для поддержки предпринимательского сообщества. Они призваны обеспечить дальнейшую стабильную работу малого и среднего бизнеса.

Дорогие друзья! Между бизнесом и руководством республики налажен конструктивный диалог. Уверен, мы и дальше продолжим эффективное взаимодействие, в том числе по улучшению инвестиционной привлекательности нашего региона.

Искренне желаю вам счастья  и успехов во всех начинаниях!

Глава Республики Мордовия А. Здунов

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