«Библионочь-2022» в Саранске

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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике не изменилась
28 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Библионочь-2022». Библиотечные учреждения республики в рамках этой акции подготовили насыщенную программу.
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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике не изменилась
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