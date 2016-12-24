В Мордовии будут судить торговцев убийственным пойлом

Следственный комитет по РМ завершил расследование уголовного дела в отношении двух алкогольных деляг 37-и и 38-и лет. Эти деятели продали жителям Чамзинского района спиртной суррогат, в результате употребления которого трое скончались. Парочку судили за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.

По данным следствия, осенью 2020 года один из фигурантов уголовного дела стал барыжить спиртосодержащим пойлом на автодороге «М-5 Урал» в Рязанской области. На продукт не имелось каких-либо документов, подтверждающих источник его происхождения и безопасность для потребителей, но дело все равно шло бойко, а потому организатор привлек к продажам еще и своего знакомого.

Летом 2021 года несколько 5-литровых канистр со спиртосодержащей жидкостью были приобретены у обвиняемых и «приехали» в Чамзинский район Мордовии. После употребления этой спиртяги трое жителей района скончались. Причиной смерти погибших явилось острое отравление метиловым спиртом. Согласно заключениям судебных экспертиз, часть изъятой оставшейся алкогольной продукции содержала в своем составе ядовитое вещество – метанол.

В рамках расследования было установлено место, где метилсодержащая продукция хранилась и продавалась. В ходе производства следственных действий была изъята спиртосодержащая продукция в различных емкостях.

Фигуранты уголовного дела по решению суда находятся под стражей и в ближайшее время предстанут перед судом. По части третьей 238 статьи УК РФ им грозит до десяти лет лишения свободы.