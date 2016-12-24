Артём Здунов поздравил личный состав регионального УФСИН с годовщиной образования службы

25 мая Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия отметило 91-ю годовщину образования пенитенциарного ведомства региона. Поздравить личный состав Управления приехал и Глава Мордовии Артём Здунов.



Перед началом торжественного собрания руководитель республики в сопровождении начальника УФСИН России по РМ Леонида Мустайкина ознакомился с образцами спецтехники и вооружения, а также с продукцией, выпускаемой подведомственными учреждениями.



Приветствуя личный состав ведомства, Глава республики подчеркнул особую значимость работы по социальной адаптации осужденных. «Это важно для того, чтобы пребывание к колонии не перечеркивало дальнейшую жизнь человека, - сказал Артём Здунов. - С этой целью появляются исправительные центры. Мы делаем это очень аккуратно, наша задача - сохранить при этом и кадровый состав службы. В региональном УФСИН создана огромная школа профессионалов, которая скоро будет насчитывать целый век. Поэтому для нас очень важно сохранить кадровую преемственность».



В рамках программы создания исправительных центров, реализуемой совместно с Министерством юстиции России, в Мордовии уже появилось несколько участков, функционирующих как исправительные центры, в том числе на базе предприятий «Ромодановосахар» и «Вышинский деревообрабатывающий комбинат».



Глава Мордовии отметил также, что учреждения системы исполнения наказаний являются важным элементом экономики республики, крупнейшими налогоплательщиками Зубово-Полянского района. В последнее время активизировалась работа по привлечению ресурсов УФСИН для выполнения государственных и муниципальных заказов.



«В 2021 году заключено 73 госконтракта. По сравнению с предыдущим годом объемы производства в учреждениях исполнения наказаний республики увеличились в 15 раз. В текущем году планку мы не снизим», - сказал Артём Здунов.



Глава республики пожелал коллективу УФСИН Мордовии успехов в службе, мира и благополучия.



Сотрудников ведомства поздравили также Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин, начальник УФСБ России по Республике Мордовия Дмитрий Лукьянов, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. Лучшим работникам были вручены государственные и ведомственные награды и поощрения.