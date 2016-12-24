Налоговую службу Мордовии возглавил новый руководитель

В Доме Республики 25 мая прошла рабочая встреча Главы Мордовии и начальника Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по ПФО Антона Закамского, в ходе которой Артёму Здунову был представлен новый руководитель УФНС России по Мордовии Юрий Горюнов.

«Юрий Николаевич возглавит региональное управление ФНС в порядке ротации кадров с 26 мая в соответствии с приказом Минфина РФ. Он работает в системе налоговой службы с 1994 года, до назначения в Мордовию возглавлял УФНС Республики Удмуртия», - сказал Антон Закамский.

Он также поблагодарил руководство Республики Мордовия за поддержку ведомства в достижении ключевых показателей региона.

«Совместная работа нам предстоит большая, резервы для этого в регионе мы обеспечиваем. Социальные расходы должны расти, мы ведем ряд строек, которые региону необходимо софинансировать. Ситуация должна стать лучше, на это необходимо направить весь ваш опыт», - обратился Артём Здунов к Юрию Горюнову.