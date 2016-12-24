Все памятники Ленину на территории саранских предприятий поставят на учет

В Саранске прокуратура обратилась в суд с иском к Администрации города о возложении обязанности поставить на учет объекты исторического наследия.

Проведенной проверкой было установлено, что на территории ряда предприятий Саранска расположены объекты культурного наследия – памятники В.И. Ленину, которые ни у кого на балансе не числятся, ни за кем не закреплены, в собственности Российской Федерации, Республики Мордовия или иной собственности не находятся, то есть фактически являются бесхозяйными. Меры по постановке данных объектов на учет органом местного самоуправления не принимаются.

Решением Ленинского суда Саранска исковые требования были удовлетворены, на Администрацию города были возложены обязанности обратиться в Управление Росреестра по Республике Мордовия с заявлением о постановке на учет объектов бесхозяйного недвижимого имущества.

Но такое решение, судя по всему, мэрию не устроило. Однако Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РМ решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Судебные постановления вступили в законную силу.