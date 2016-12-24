У мордовского предприятия похитили три тонны сливочного масла

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Полицейские Саранска устанавливают личности злоумышленников, которые под предлогом поставки груза завладели 3,3 тоннами сливочного масла мордовского предприятия. Об этом сообщает МВД по РМ.
К полицейским обратился руководитель местной компании, поставляющей на продажу продукты питания. Мужчина рассказал, что на электронную почту организации поступила заявка на поставку 3,3 тонн сливочного масла для реализации в торговых сетях Москвы и Санкт-Петербурга. Ранее предприятие уже неоднократно сотрудничало с этой сетью.
Получив необходимые документы от заказчика, компания заключила договор с водителем грузового автомобиля и направила крупную партию сливочного масла по указанным в накладных адресам.
Когда груз был уже на подъезде к Москве, водителю автомобиля позвонил представитель заказчика и сообщил, что изменился адрес доставки – товар следовало привезти в другое место. Там после разгрузки масла водитель получил акт о выполненной работе и оплату своих услуг. Но, как выяснилось в дальнейшем, три тонны продукции попали в руки злоумышленников, которые использовали сервис подмены электронных адресов и составили договор на поставку от имени добросовестных заказчиков. Ущерб предприятия составил более 2 миллионов 100 тысяч рублей.
По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
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