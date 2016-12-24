У мордовского предприятия похитили три тонны сливочного масла

Репортер

Полицейские Саранска устанавливают личности злоумышленников, которые под предлогом поставки груза завладели 3,3 тоннами сливочного масла мордовского предприятия. Об этом сообщает МВД по РМ.

К полицейским обратился руководитель местной компании, поставляющей на продажу продукты питания. Мужчина рассказал, что на электронную почту организации поступила заявка на поставку 3,3 тонн сливочного масла для реализации в торговых сетях Москвы и Санкт-Петербурга. Ранее предприятие уже неоднократно сотрудничало с этой сетью.

Получив необходимые документы от заказчика, компания заключила договор с водителем грузового автомобиля и направила крупную партию сливочного масла по указанным в накладных адресам.

Когда груз был уже на подъезде к Москве, водителю автомобиля позвонил представитель заказчика и сообщил, что изменился адрес доставки – товар следовало привезти в другое место. Там после разгрузки масла водитель получил акт о выполненной работе и оплату своих услуг. Но, как выяснилось в дальнейшем, три тонны продукции попали в руки злоумышленников, которые использовали сервис подмены электронных адресов и составили договор на поставку от имени добросовестных заказчиков. Ущерб предприятия составил более 2 миллионов 100 тысяч рублей.

По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Спорт региона

Глава республики Артём Здунов объявил о создании «Мордовской футбольной лиги»

Оперштаб

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике не изменилась

День Великой Победы

В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1
Заказать рекламу
1
1
1