Смертельная авария на трассе в Мордовии попала на видео

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Госавтоинспекция Мордовии сообщает более подробную информации об утреннем ДТП в Ромодановском районе, в котором погиб 18-летний водитель отечественной легковушки.
25 мая в 07:20 на автодороге Саранск - Ромоданово - Б. Игнатово 18-летний парень за рулем ВАЗовской «десятки», по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где произошло с автомашиной «Kia Rio» и касательное столкновение с кроссовером «Renault Duster».
В результате ДТП водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. 47-летний водитель «Kia Rio» госпитализирован в больницу.
Полицейские проведут обязательное в таких случаях исследование крови участников ДТП на наличие алкоголя. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, назначен ряд экспертиз.
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