Росреестр Мордовии обучает электронным услугам сельские администрации

Специалисты Управления Росреестра по РМ в дистанционном формате провели обучающий семинар для сельских администраций Атяшевского, Дубенского и Старошайговского районов.

В ходе обучения эксперты провели мастер-класс с пошаговой инструкцией получения электронных услуг, разъяснили предъявляемые законом требования к электронным документам, дали рекомендации по реализации закона №518-ФЗ о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

«При электронной подаче документов услуги Росреестра оказываются значительно быстрее, в пределах трех рабочих дней», – отметила заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по РМ Ольга Журавлёва.

«Благодарим экспертов Росреестра за помощь в освоении электронных сервисов в сфере учета и регистрации недвижимости», – подчеркнула начальник Управления по имущественным и земельным отношениям администрации Дубенского района Лариса Карпова.

Доля подачи заявлений в электронном виде органами власти является одним из показателей целевой модели по упрощению процедур ведения бизнеса в сфере учета и регистрации недвижимости. В 2021 году этот показатель в отношении органов власти республики составил 63% при целевом значении на текущий год 75%. Для повышения показателя Управлением Росреестра запланированы обучающие мероприятия с органами власти всех районов Мордовии.