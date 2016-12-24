Росреестр Мордовии обучает электронным услугам сельские администрации

Афиша на «Ночь музеев» в Саранске
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Специалисты Управления Росреестра по РМ в дистанционном формате провели обучающий семинар для сельских администраций Атяшевского, Дубенского и Старошайговского районов.
В ходе обучения эксперты провели мастер-класс с пошаговой инструкцией получения электронных услуг, разъяснили предъявляемые законом требования к электронным документам, дали рекомендации по реализации закона №518-ФЗ о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.
«При электронной подаче документов услуги Росреестра оказываются значительно быстрее, в пределах трех рабочих дней», – отметила заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по РМ Ольга Журавлёва.
«Благодарим экспертов Росреестра за помощь в освоении электронных сервисов в сфере учета и регистрации недвижимости», – подчеркнула начальник Управления по имущественным и земельным отношениям администрации Дубенского района Лариса Карпова.
Доля подачи заявлений в электронном виде органами власти является одним из показателей целевой модели по упрощению процедур ведения бизнеса в сфере учета и регистрации недвижимости. В 2021 году этот показатель в отношении органов власти республики составил 63% при целевом значении на текущий год 75%. Для повышения показателя Управлением Росреестра запланированы обучающие мероприятия с органами власти всех районов Мордовии.
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21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
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