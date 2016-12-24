В Мордовии утреннее ДТП унесло жизнь водителя «десятки»

Репортер

По информации Аварийно-спасательной службы РМ, утром 25 мая на дороге в Мордовии произошло ДТП со смертельным исходом.  В семь утра на трассе Саранск -Б.Игнатово столкнулись два автомобиля - КИА-Рио и ВАЗовская «десятка».

В результате аварии водитель корейского авто получил травмы, а находившийся за рулем отечественной легковушки скончался на месте происшествия.

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