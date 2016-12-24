Студенты из Мордовии могут получить миллион рублей на развитие своего стартапа

В России стартовала вторая волна конкурса «Студенческий стартап». Он обеспечивает грантовую поддержку студенческим проектам. Тысяча победителей конкурса получит по одному миллиону рублей на реализацию своих проектов в течение года. О начале регистрации на конкурс объявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Мы видим, что молодые ученые и технологические предприниматели готовы занять освободившиеся из-за санкций ниши, – сообщил он. – При отборе победителей особое внимание будет уделено стартап-проектам по критически важным для страны направлениям. Это микроэлектроника, медицина, импортозамещение технологий и собственные суверенные технологические системы. Участвовать в конкурсе могут абсолютно все студенты вузов».

«Сегодня наша страна особенно нуждается в собственных технологиях и цифровых решениях, – поделилась мнением врио первого замминистра – начальника управления цифрового развития РМ Наталья Санина. – Поэтому нам очень нужды молодые талантливые умы и их свежие взгляды. С такой хорошей господдержкой, как «Студенческий стартап», их проекты обязательно будут реализованы и смогут послужить нашему обществу. Уже пятеро студентов НИ МГУ им. Н. П. Огарева подали заявки на участие в конкурсе, и я уверена, что это только начало. Очень надеюсь, что наши ребята окажутся в числе победителей и совсем скоро мы увидим их инновационные разработки».

«О «Студенческом стартапе» я узнал от сотрудников Центра трансфера технологий, которые помогли превратить мою идею в полноценный проект и подать заявку, – рассказал студент 3 курса Аграрного института НИ МГУ им. Н.П. Огарева Егор Солдатов. – В конкурсе такого уровня я участвую впервые, и это для меня очень интересный опыт. Надеюсь, что мой проект «Каркас для фитотехкомплекса» будет высоко оценен экспертным жюри. В дальнейшем я бы хотел бы защищать свой проект как стартап».

Подать заявку и получить подробные инструкции можно по ссылке: fasie.ru/studstartup

Напомним, что конкурс проводится в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Первая волна «Студенческого стартапа» стартовала в феврале этого года. Заявки подали 2,3 тысячи студентов из 78 регионов страны.